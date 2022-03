Coatzacoalcos estima el mayor flujo de migrantes para el mes de abril

El sacerdote Joel Ireta Munguía dio a conocer que para el mes de abril se espera un mayor flujo de migrantes en CoatzacoalcosEl padre encargado de la casa que los aloja, a un costado de las vías del tren, dijo que en los primeros dos meses transcurridos en este 2022, han ingresado al refugio mil 100 migrantes pero esta cifra podría duplicarse en abril."El repunte empieza en abril, en abril se empieza a incrementar al doble de lo que tenemos ahorita. En dos meses llevamos cerca de mil 100 migrantes que han pasado al albergue, aunque no todos entran. La casa sigue su ritmo, está abierta de 7 a 7 y recibe a quien lo necesite, creo que nos hemos acoplado a esta modalidad de la sana distancia y el cuidado para no contagiarnos", dijo.Añadió que en el sitio, situado en la colonia Nueva Obrera, siguen recibiendo apoyos como: enlatados, atún, sardina, huevos, leche y para los niños quizá cereal o lo que se pueda dar.Aunado a ello, reveló que de la población que ha pasado por la casa, el 5 por ciento ha solicitado refugio, lo que se traduce en unos 100 casos.Por tal motivo, mencionó, los ciudadanos extranjeros permanecen cerca de dos meses en este lugar, a la espera de obtener su permiso para transitar de manera legal por el país.Joel Ireta Munguía afirmó que continúan solicitando apoyo altruista de donaciones de alimentos no perecederos, granos, huevo y artículos de limpieza.En otro tenor, también explicó que migrantes de origen venezolano comenzaron a transitar por Coatzacoalcos durante los primeros meses del 2022.Calificó como inusual este flujo migrante, pues mientras los venezolanos se movilizan hacia la frontera con los Estados Unidos, los haitianos prácticamente desaparecieron; mientras que la cantidad de hondureños se mantiene en números altos.