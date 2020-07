Coatzacoalcos, hundido en crisis; ven lejano rescate prometido por AMLO

La prosperidad y la abundancia que caracterizaron a Coatzacoalcos y los municipios circunvecinos, por el “boom petrolero” hace décadas y la ingente actividad industrial, hoy están de capa caída, no sólo por la mala racha de los últimos años, también por los efectos de la pandemia del COVID-19, considera el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en esta ciudad, Armando Carvallo Brañas.“En general traíamos una recesión; ahorita las ventas bajaron considerablemente. En términos generales, estimamos alrededor de un 70 por ciento en baja de ventas al comercio en general. Hay sectores que, con un cambio de estrategia, incrementaron las ventas a domicilio. Ahí pudiéramos decir que hubo una ligera apertura de nuevos negocios, negocios pequeños de mensajería, de entrega de mercancías y algunos restaurantes que adecuaron sus servicios para llevar a domicilio”, expresa.—¿Y la actividad industrial que caracteriza a la región?—Paralizada. Hay problemas con el suministro de gas y eso tiene prácticamente parados a los complejos petroquímicos. Están operando en un porcentaje muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados. Cangrejera, Morelos, la refinería incluso, están en su fase mínima de operación. Su actividad siempre ha representado una derrama económica para las zonas, de los cuales vivían muchas constructoras, empresas dedicadas al mantenimiento y con ello, toda la proveeduría de la ciudad, que está principalmente orientada al sector industrial. Ahorita no hay movimiento económico en ese sentido.Los anuncios del Gobierno de la República de la rehabilitación del sistema nacional de refinación, el Complejo Petroquímico “La Cangrejera”; la refinería “General Lázaro Cárdenas”; la ampliación del puerto de Coatzacoalcos; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec e incluso el Tren Maya, los empresarios de Coatzacoalcos los ven como proyectos lejanos, que no reactivarán la economía de inmediato.“Todavía los vemos lejos, la verdad. Tuvimos la visita del señor Presidente hace un par de semanas apenas pero no vimos con claridad anuncios, sobre todo de lo que se va a hacer con los parques industriales. Es muy importante que estos 10 parques, que pretenden asentar a lo largo del Corredor Interocéanico, tengan claramente definido cómo es que van a operar para saber si ahí pudiéramos tener participación”.El pasado 5 de junio de 2020, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, dijo que el proceso de modernización del puerto de Coatzacoalcos se inició en 2019 con la construcción del puente de acceso carretero al puerto de Pajaritos, un muelle de 130 metros y en las próximas semanas se dará inicio al dragado, acceso ferroviario y patio de vías.“Asimismo, se está llevando a cabo el reordenamiento de actividades portuarias en Coatzacoalcos y se concluirá con los estudios y proyectos para las terminales de contenedores, los accesos ferroviarios y carreteros en la zona de El Gavilán, así como la introducción de servicios con una inversión superior a los 850 millones de pesos”.A pesar de todo eso, insiste Carvallo Brañas, la situación económica en la también llamada ciudad Puerto México, está difícil.“Recientemente se asignaron obras que pudieran considerarse como derramas económicas importantes, desgraciadamente las empresas ganadoras, aún con un precio superior, fueron empresas foráneas, de la Ciudad de México, del centro del país, cuando empresas locales cotizaron muy por debajo y fueron desplazadas. Eso nos afecta en general a todos, porque en general la derrama importante no se queda localmente”, dice.El presidente de la CANACO se refiere al Programa de Mejoramiento Urbano 2020 que realiza la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal, de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).En el proyecto se invierten 245 millones 248 mil 78 pesos para la construcción de equipamiento urbano dentro de los polígonos de Atención Prioritaria determinados en el Programa Territorial Operativo-2019. Estos proyectos, indica la información municipal, tienen como finalidad elevar la calidad de vida de la población, mejorando aspectos urbanos como Centro de Abastos, movilidad, actividades comunitarias, espacios deportivos y de recreación.Pues esta obra, añade Armando Carvallo Brañas, fue asignada a empresas foráneas, a empresas de la Ciudad de México, por lo que la derrama económica no se quedará en Coatzacoalcos ni beneficiará a los ciudadanos de la región.Por ello, lo que piden, es que Gobierno local, Estatal y Federal asignen obras a empresa de la región.“Y no sólo eso, añade el presidente de la CANACO, también que haya una mayor transparencia en los procesos de licitación. Esta situación que se dio nos hace sentir que hubo ciertas desventajas. De hecho, al parecer dos compañías se inconformaron. No sé en qué etapa vaya este proceso de inconformidad pero bueno, no estuvo muy claro cómo estuvo esa licitación”, indica.Aunque siguen luchando, trabajando al lado de las autoridades de los tres niveles de gobierno, los 300 empresarios afiliados a la CANACO-Coatzacoalcos esperan salir adelante, de momento, el panorama es desolador, porque nunca se imaginaron lo que esta pandemia del COVID-19 traería a su región.Nos dice que los hoteles, restaurantes y los negocios de entretenimiento han sido los más afectados y aunque apenas dos empresas anunciaron su cierre total de operaciones, están a la espera de hacer el recuento y analizar a detalle los casos.“Lo que nos está haciendo falta es una reactivación económica urgente. Eso es lo que nosotros hemos estado solicitando a nuestros Gobiernos, sobre todo Federal y Estatal”.“Nosotros estamos volteando a ver con mucho interés la parte turística. Estamos pugnando porque haya un saneamiento de las playas. Tenemos playas que pudieran ser explotadas pero no gozan de una pureza adecuada y hemos estado insistiendo mucho en que se corrija todo esto. Estamos en pláticas con la Comisión Municipal de Agua Potable que recientemente se declaró como municipal, ya que anteriormente la operaba CAEV y esperamos que esto traiga beneficios”.—Ha sido inesperada esta situación de la pandemia y sus efectos en la economía, ¿no?—No nos esperábamos esta situación. Pensábamos que todo iba a mejorar. Teníamos esperanzas, por todas las promesas que se han hecho a nivel federal sobre el Corredor Interocéanico, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, que seguramente pues jala mucha gente para allá pero ahorita no vemos realmente movimiento. Y así, muchos otros proyectos que nos hacían pensar que iba a levantar rápidamente en los primeros dos años de este nuevo Gobierno, la alineación entre los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, pensamos que también era un gran beneficio pero tristemente no estamos viendo resultados. Ojalá y pronto podamos ver una mejoría para que se puedan atraer inversiones y generar confianza.Finalmente, en referencia directa a las estrategias para coadyuvar con el sector salud con el tema de la pandemia, el líder empresarial dice que ha visto un vacío de comunicación con las autoridades.“En este caso, en el tema de la contingencia por el COVID hemos intentado hablar directamente con el secretario de Salud, doctor Roberto Ramos Alor, para que nos oriente”.“La situación aquí es difícil. Los índices de letalidad son altos, muy altos, comparados con los niveles nacionales e internacionales. Es una situación sumamente preocupante y hay temor, casi de salir a la calle. Seguimos en semáforo rojo pero ya muchas personas lo toman como naranja, se están adelantando, es un caos”.“Estamos participando con otras organizaciones ciudadanas para apoyar y coadyuvar en lo que esté en nuestras manos, para mitigar contagios, para apoyar a doctores. Se han suministrado equipos de protección personal. Nos dicen los doctores de manera directa que hay carencias. El Gobierno parece no reconocer el problema, la comunicación se cierra y por lo tanto se dificulta la forma de apoyar”.“Las estadísticas no indican todavía una mejoría sustancial. De repente pudiera sentirse como que baja el número de contagios pero con la misma se vuelve a incrementar y pensamos que las próximas semanas serán importantes. Nos estamos reorganizando para minimizar los daños”.Armando Carvallo Brañas concluye comentando que este jueves sostendrá una reunión con el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo para buscar soluciones conjuntas a la problemática.“Todos los grupos empresariales nos hemos reunido casi del diario en diferentes comités para coadyuvar pero es imprescindible que haya comunicación con las personas que tienen poder de decisión, como en este caso el Alcalde de la ciudad, para hacer algo y apoyar a nuestra ciudad”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/