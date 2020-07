Coatzacoalcos no comprueba remediación a basurero de Villa Allende

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos no ha podido presentar la documentación que compruebe las presuntas remediaciones que han venido realizando desde hace meses en el basurero de Villa Allende, confirmó Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de inspección y vigilancia de la Procuraduría de Medio Ambiente en Veracruz.



Aunado a ello, reveló que, pese a que la PMA le entregó al Gobierno Municipal un proyecto para manejar de manera correcta los residuos de la ciudad no lo acató, lo que llevó al cierre definitivo de este tiradero.



En su visita a Coatzacoalcos, informó que tras el cierre –el 16 de julio– el Municipio contaba con 5 días para presentarse ante la PMA para entregar ciertos documentos y hasta el momento nadie lo ha hecho de manera formal.



“Siguieron haciendo un mal manejo de la basura a pesar de que se les dio un proyecto para que siguieran tirando en lo que encontraban otro sitio. Lo cierto es que no ha llevado el Municipio la forma correcta de manejar los residuos, porque se les dijo y se les dio capacitación por parte de PMA para que se tirara una capa de basura y tendría que llevar una de tierra o arcilla para compactar para evitar que salieran olores y está totalmente mal manejado el lugar y es por eso que cierra”, explicó.



“El Ayuntamiento no se presentó a la PMA, tenían un plazo de 5 días para presentar la documentación y dar contestación al acta, fue el Alcalde de manera económica a platicar pero de manera formal a meter la contestación al departamento jurídico no lo ha hecho”, añadió.



Este martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con autoridades estatales y municipales pretendía realizar un recorrido. Sin embargo, se tuvo que cancelar debido a que las autoridades municipales no tenían la documentación en regla y se tuvo que reagendar.



“Se iba a hacer un recorrido pero no había la documentación para saber si seguía la clausura o no, esto porque el Ayuntamiento no tenía en regla la situación porque dicen que están haciendo un proceso de remediación del sitio y no tenían la documentación reglamentaria. Entonces se lo solicitó a PROFEPA y deberá evaluarlo hasta nueva fecha”, expuso.



Reiteró que el cierre del pasado 16 de julio se debe a que, pese a que el Ayuntamiento dijo que contaba con un área COVID. Al revisar otros montículos, se hallaron más desechos hospitalarios.



“Se halló una zona que llamaban zona COVID-19, donde se hallaron residuos hospitalarios, hicieron un lugar que aseguraban que no había más pero se pidió la maquinaria se buscó y se halló por eso se clausuró por el mal manejo de los residuos que es la competencia del Estado”, declaró.



El funcionario puntualizó que por eso ya no se permitirá seguir tirando en el lugar y sólo se dejará que continúen los presuntos trabajos de remediación y la verificación de si ya comenzaron con la cobertura que se les pidió en la parte superior del relleno.



“Ellos presentaron un anteproyecto económico y no nos parece adecuado que sigan dañando los cuerpos de agua para tratar de hacer una laguna de lixiviados, si ya dañaste sigue ahí porque lo que querían era un tipo de ampliación y eso no se va a permitir”, finalizó.