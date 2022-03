Coatzacoalcos pretende atraer turismo con aguas negras en playas

El turismo en la zona urbana de Coatzacoalcos es difícil de promover debido a las descargas de aguas residuales que persisten en las playas.Ante la aproximación de la Semana Santa y los eventos playeros que este año se retomarán tras la pandemia de coronavirus, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Armando Carvallo Brañas, dijo que es necesario que las autoridades hagan lo propio para evitar que esto siga ocurriendo.“Lamentablemente siguen las descargas, (...) hemos estado insistiendo mucho en eso, creemos que es muy importante que se dejen de descargar las aguas residuales directo al mar, al río", dijo.El empresario mencionó que sería bueno realizar un recorrido por las áreas a las que supuestamente se les da mantenimiento para así poder constatar los avances y ver que ahora sí es una realidad que las aguas negras dejarán de tocar las aguas del Golfo de México."Nos mencionan de avances en la rehabilitación de los cárcamos y plantas de tratamiento, lo ideal es un recorrido para constatar los avances. Nos dicen que están trabajando en ello, pero no lo hemos constatado", afirmó.Ante la situación, dijo que aunque sí llega turismo al sur de Veracruz y a Coatzacoalcos, no es recomendable que se bañen en la playa. Aunado a ello sostuvo que donde se promueve la visita al mar es en la zona de Barrillas o más al poniente, pues solo ahí el agua es más limpia."Llega el turismo, pero no es recomendable, es difícil que podamos promover el turismo, se promueve al poniente o Barrillas, pero directamente en la ciudad sigue habiendo problemas", finalizó.El periodo vacacional de Semana Santa inicia del 10 al 16 de abril.