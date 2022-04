Coatzacoalcos tendrá operativo para evitar muertes en playas

Las zonas de riesgo en la zona de playa de Coatzacoalcos serán difundidas por las autoridades para evitar que la población ingrese y corra el riesgo de morir.Así lo confirmó el director de Protección Civil, David Esponda, quien abundó que esto ocurrirá en el marco del arranque de las vacaciones de Semana Santa y el operativo que iniciará del 9 al 24 de abril."No te puedo dar un número porque las corrientes varían, pueden estar en un punto y después en otro, estas corrientes nos deben preocupar más. Este fin de semana detectamos una corriente en la zona de la pirámide que fue donde se vieron inmiscuidas personas en días diferentes, entonces vamos a promover con comunicación social que se ubiquen letreros de prevención alertando a la ciudadanía que hay corrientes y debemos estar alertas", dijo.Mencionó que las corrientes son aquellos puntos donde disminuye el rompimiento de olas y a los lados hay rompimientos, es la zona de en medio donde se hace la corriente peligrosa.Hay que mencionar que el sábado y domingo pasados tres personas estuvieron a punto de ahogarse en el mar, a la altura de la pirámide del malecón, está zona es en la que un mayor número de personas acude a bañarse.Esponda Cruz, recomendó estar muy pendiente de los menores de edad y que los padres no estén distraídos con otra actividad, no ingresar al mar en caso de consumir recientemente alimentos o estar alcoholizado, entre otras.Asimismo, el año pasado aún en medio de la pandemia de COVID-19, varios integrantes de una familia murieron en la playa de Coatzacoalcos por no conocer las zonas de riesgo.