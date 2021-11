Coatzacoalcos tendrá su pista de hielo; comenzará a instalarse en diciembre

La pista de hielo 2021 de Coatzacoalcos se instalará en el parque La Alameda, confirmó la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago.Detalló que será a principios de diciembre que comenzará a instalarse el sitio donde la población de esta ciudad podrá patinar gratis.“Se instalará una en el sur, en el parque central de La Alameda, ya en estos días estarán acabando el tema de la vacunación que están haciendo en Coatzacoalcos y comenzarán a montar la pista con todo el festival navideño que va a estar alrededor”, dijo.Las pistas también se montarán en los municipios de Papantla, Coatepec y Cosamaloapan.Esta no es la primera vez que Coatzacoalcos tiene pista de hielo, en 2014 llegó a un costado del Palenque de la Expo Feria, todo con un “All Inclusive” de 50 pesos. Por cierto, un Frente Frío tiró parte del escenario.También existió Ice Planet, una pista de hielo que no pegó del todo también por el 2012, incluso tuvo a bien formar un equipo de hockey sobre hielo que tampoco funcionó.Aún no se determina cuánto tiempo estará la pista de hielo 2021 en Coatzacoalcos, se tiene contemplado que el acceso sea gratuito y en dicho lugar también se realizarán actividades navideñas.