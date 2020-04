Coatzacoalqueños se molestan con restricciones para ingresar al Ayuntamiento

Habitantes de Coatzacoalcos se rehúsan a seguir con las indicaciones por parte de las autoridades como tomar su temperatura o usar gel antibacterial y terminan por insultar a trabajadores encargados de realizar estas rutinas.



Al respecto, la regidora con la comisión de salud, Hilda Cuevas Rosado, recordó que en el Palacio Municipal se instaló un filtro donde cada ciudadano que ingresará a las diversas oficinas tiene que seguir cierto protocolo.



Sin embargo, al momento de ser notificados que si no se toman la temperatura o usan gel no podrán ingresar, algunos se tornan agresivos.



“Si se ponen muy groseras, mentadas de madre, si se molestan que le estén tomando la temperatura, dicen yo no estoy enfermo, se ponen pesados, pero no hay que discutir con los ciudadanos simplemente hay que hacerlos entender que es un protocolo que nosotros debemos seguir y es por la salud de ellos”, manifestó.



Indicó que diario les toman la temperatura a cerca de 600 ciudadanos y al menos tres traen la temperatura alta, por lo que los mandan de reposo a su hogar.



“Diaria aunque sea una, pero se ha detectado hasta cinco o seis, diario, el flujo de personas así como ven son de 400 a 500 personas, ayer llegaron como 500 personas, como el registro civil está abierto realizando trámites”.



Los protocolos de sanidad inician desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que dejan de a tender en el palacio municipal.