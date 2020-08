COBAEV prepara plataforma de educación en línea

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) trabaja en el diseño de un “aula extendida” para el ciclo escolar 2020-2021, informó la secretaria general del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio (SUITCOBAEV), Erika Ayala Ríos.



Asimismo, dijo que el examen de diagnóstico para los jóvenes de nuevo ingreso será en línea, se aplicará del 10 al 14 de este mes de agosto y contiene un identificador facial que garantizará que sea el aspirante quien lo presente y no otra persona en su lugar.



Sobre el aula extendida, dijo que es una plataforma especializada con todos los contenidos de Educación Media Superior que permitirá facilitar y eficientizar el trabajo de maestros y alumnos durante el próximo ciclo escolar, en tanto no se pueda regresar a las aulas.



A través de esa plataforma, los alumnos podrán subir sus trabajos y los maestros podrán revisar y calificar, asegurando que no es una plataforma improvisada.



Agregó que dicha plataforma habrá de quedarse para que en el futuro inmediato los alumnos puedan bajar el 25% de los contenidos y el resto será de forma presencial.



“Estaremos trabajando de manera muy dedicada y que los padres de familia tengan la certeza que los alumnos que van a ingresar al Colegio y los que ya están van a tener, no solamente la seguridad de los conocimientos, sino también sobre la preparación de los docentes”.



En ese sentido, expuso que esta semana concluye la capacitación el 80% de los maestros y la próxima semana inicia el otro 20%.



“No debemos olvidar que nuestro Bachillerato es presencial y que en el momento en que la pandemia nos lo permita regresaremos a las aulas, pero mientras eso sucede, ya se está capacitando a todos los maestros”.



Respecto al examen de ingreso, Ayala Ríos dijo que los jóvenes deberán estar revisando la plataforma del COBAEV para saber qué días les toca presentarlo.



Expuso con el apoyo de la Universidad Veracruzana se diseño el examen de ingreso que también impedirá que los jóvenes consulten otras plataformas durante el examen, ya que si lo hacen automáticamente el sistema los desconectará.