Cobertura de electrificación en Veracruz alcanza 98.7: Manuel Bartlett

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace un gran esfuerzo para llevar el servicio de luz eléctrica a todos los rincones del país y aunque la labor es limitada porque se dejó un fondo pequeño por parte de la administración anterior, éste se utiliza para electrificar las zonas donde aún no se contaba con este servicio, de manera que actualmente existe un 98 por ciento de cobertura en la República Mexicana, informó el Director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.Durante entrevista en el puerto de Veracruz, el funcionario federal explicó que la población y la demanda eléctrica crecen de 4 a 5 por ciento al año, por lo que, la tarea de CFE es cubrir ese porcentaje anual.En el caso de Veracruz, Manuel Bartlett dijo que casi está cubierto todo el estado, es decir, casi en toda la entidad se cuenta con el servicio de energía eléctrica.“Hay un 98.7 por ciento de población atendida”, reveló al agregar que los problemas de rezago se presentan en las zonas rurales, puesto que se trata de pequeñas poblaciones en zonas alejadas y donde aún no hay redes.“Son pequeñas poblaciones en donde no hay una red que lleve electricidad y lo que hacemos es un trabajo a través de celdas fotovoltaicas, para que pese a todo, tengan electricidad”, detalló.Y es que a decir de Bartlett Díaz, ese es el objetivo de la CFE, contrario al de las empresas privadas extranjeras que se han establecido en México, mismas que sólo buscan el negocio, ganar.“Nosotros no, seguimos con la tradición de una empresa para el servicio público, desde que fue fundada por Lázaro Cárdenas en los años 30”, expuso el Director de la CFE.Por otra parte, sostuvo que las tarifas no se han elevado en los últimos 4 años, es decir, desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.“El Presidente le dio instrucciones a la CFE de que no subieran las tarifas y no han subido”, refirió al señalar que la inflación hace que el precio sea otro y aunque se discute mucho, “las tarifas no han subido”, insistió.Para finalizar, Manuel Bartlett detalló que la tarifa domiciliaria 1, 2 y 3, están subsidiadas por el Gobierno, así como las tarifas del campo, “aunque constantemente se diga que no es cierto”.