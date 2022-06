Cobro a locatarios de mercados xalapeños es excesivo; se revisará tabulador: Alcalde

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil señaló que revisarán los cobros que se hacen a los locatarios de los mercados municipales de Xalapa por el uso de los espacios, ya que a muchos que mantienen adeudos con el Ayuntamiento les sale a pagar hasta 12 mil pesos.En ese sentido, dijo que el monto que se les pide a los poseedores de las alacenas es excesivo y que no pueden pagar, por lo que revisarán los mecanismos legales para ver qué puede hacer su administración para que éste no sea tan elevado."Es un cobro excesivo que no pueden pagar de acuerdo con lo que está implementado en la Ley de Ingresos. Imagínense ustedes que una alacena de 24 metros cuadrados en un mercado estaría pagando, actualizado con la nueva Ley de Ingresos, entre 7 mil y 8 mil pesos anuales, cuando pagaba mil 825 pesos", precisó.Ahued Bardahuil afirmó que revisarán cómo está el problema porque los locatarios estarían pagando el triple, como si se tratase del Impuesto Predial."¿Cómo van a pagar 7 u 8 mil pesos por una alacena de 24 metros cuadrados? Tampoco se puede. Estamos viendo los mecanismos legales, fundamentarlos para que se haga justicia en esa parte y estamos a punto de tenerles una respuesta para que procedan a sus pagos, se actualicen y que tengamos un pago justo, en la mediación", puntualizó.Añadió que por una alacena de 36 metros cuadrados el pago se iba a 12 mil pesos, por lo que señaló que trabajarán para corregir el "desorden" de cómo están las tablas de cobros actualmente."Desde que llegamos tenemos una revisión con la Dirección de Ingresos, de Egresos, con el Jurídico para revisar cómo (podemos) legalmente modificar una acción y dejarla sin efectos y que se cobre algo justo. Aquí enfrente (en el parque Juárez) hay una señora que tiene un adeudo de 35 mil pesos, vende palomitas y debe esa cantidad. No los va a pagar", mencionó.El munícipe xalapeño dijo que la propuesta de restructuración de los cobros en los mercados se les presentará a los ediles pues tendrá que ser sometida a la discusión y votación del Cabildo."Y una vez que opine cada uno de ellos y crea que es lo correcto, lo vamos a aprobar y a pasar a discusión", aseveró al exponer que como está en la actualidad lo que hace es que aparezcan cuentas por cobrar "millonarias" e "inexistentes" que no son tan "certeras".