Cobro de verificación en Finanzas afectará a ciudadanos, insisten concesionarios

De aplicarse la reforma realizada a los Códigos Financiero y de Derechos del Estado de Veracruz para trasladar los cobros de verificación vehicular a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), “va en perjuicio de todos los veracruzanos y al medio ambiente”.



En un comunicado emitido por los concesionarios de Verificentros y Centros de Verificación del Estado de Veracruz, dieron a conocer que al modificar estos códigos, en primer lugar vulnera el derecho de los concesionarios, al cobrar esta dependencia un servicio que es prestado por particulares.



“Sí nos afecta a nosotros como concesionarios, puesto que en caso de aplicarse la reforma el pago de la Verificación se haría directo a la Secretaria de Finanzas y Planeación por parte de los usuarios, y posteriormente esta nos pagaría a nosotros lo que ella decida y hasta la fecha en que ella quiera”, se añade en el comunicado.



Se explica en el documento que como concesionarios han cumplido con la infraestructura tecnológica que el “gobierno del Estado nos ha exigido lo cual nos ha costado fuertes inversiones, por lo que no podemos aceptar que el gobierno vulnere nuestras concesiones, cobrando ellos por nosotros”.



“De la misma manera no entendemos, si supuestamente nos van a devolver exactamente la misma cantidad, porque el gobierno quiere jinetear el dinero de la verificación ingresándolo a finanzas y posteriormente otorgarlo a nosotros”, se indica.



Por cuanto hace a los usuarios, dicha reforma los perjudica, al convertir la verificación en un impuesto más, haciendo aplicable las sanciones por incumplimiento, como es el



En el caso de los usuarios la reforma los perjudica por que convierte la verificación en un impuesto más, haciendo aplicables las sanciones por incumplimiento como es el caso de requerimientos por escrito a domicilio; inclusión en el buró de crédito y embargo del vehículo.



Señalan que con esta disposición al gobierno no le interesa el medio ambiente, porque están limitando la venta de hologramas de verificación, con el objetivo que la ciudadanía caiga en multas y recargos, por lo que invitaron a los usuarios a acudir a verificar y no ser sorprendidos por esta reforma.



Finalmente, pidieron a los ciudadanos xalapeños una disculpa por las afectaciones ocasionadas o que puedan ocasionar por las protestas realizadas en contra de este decreto, recién aprobado por los diputados del Congreso del Estado.