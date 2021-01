Cobro para ingresar a áreas naturales protegidas en Veracruz es justo, afirma agrupación

El cobro que se hace en las áreas naturales protegidas, es necesario y justo consideró el representante de la agrupación “Corremontes del Pico de Orizaba” Alberto Gochicoa Gómez.



Este pago es una forma de indicar que existe un compromiso del visitante para cuidar esta área natural protegida dijo, además que el dinero recaudado sirve para poder invertir en este bosque.



"Este servirá para no extraer planta, cuidar el medio ambiente y sobretodo mantenerse en los senderos y eso genere conciencia de quienes acuden a visitar ese espacio. De hecho uno de los requisitos es pagar los derechos de ingreso que comparados con otros países es una cuota irrisoria".



En este sentido dijo que hay un número importante de guías que llevan a los ciudadanos pero no les hacen del conocimiento del pago para poder obtener su brazalete.



De igual forma comentó que las personas que suben libremente con amigos o familia, son muy pocas las que contribuyen con esa donación de recursos económicos.



Añadió que este es un tema de conciencia y de amor al bosque, pues la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), no tienen personal en los accesos para hacer el cobro.



Otro caso es el de aquellos que acuden hacer cima, pero tampoco quieren pagar los guías expertos y eso ha provocado la mayor parte de los accidentes, pues se confían al conocer otros parques cuando todos tienen su propia dificultad.