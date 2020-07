COFEPRIS alerta sobre el uso del dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), extendió un comunicado para advertir a la población mexicana sobre el uso de medicamentos y suplementos alimenticios que contengan Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o derivados, pues estos no cuentan con los registros sanitarios necesarios para su comercialización.La también llamada “Solución Mineral Milagrosa” (SMM o CDS), se ha popularizado en redes sociales por supuestos testimonios de pacientes COVID que han presentado mejoría tras el uso de productos basados en dióxido de cloro.Ante la comercialización ilegal en internet y en algunos establecimientos la COFEPRIS informó que no ha autorizado ningún registro sanitario para medicamentos en cuya formulación se encuentre el Dióxido de Cloro o derivados, pues su consumo representa un riesgo a la salud, provocando irritaciones de boca, esófago, estómago, nauseas, vómito, diarrea hasta trastornos cardiovasculares y renales.Al ser una sustancia que se vende como tratamiento para diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades sanitarias de diversos países, están sumando esfuerzos para prevenir su uso, pues no existen investigaciones científicas que avalen su seguridad y efectividad.Cabe mencionar que la COFEPRIS ha emitido diferentes recomendaciones, entre las que destaca la suspensión del uso de productos que contengan Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o derivados e invita a levantar una Denuncia Sanitaria al establecimiento que ofrezca y venda el producto; la denuncia puede realizarse en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias