COFEPRIS investiga alcohol adulterado en negocio de Orizaba

Autoridades de la COFEPRIS acudieron al negocio denominado El Gavilán, en donde inmovilizaron varios litros de alcohol y tomaron algunas muestras para llevarlas a analizar.



Sobre este operativo, la propietaria explicó que el personal de ese organismo checó el etiquetado del producto y comprobó las facturas de las bebidas adquiridas.



La empresaria, quien pidió omitir su nombre, señaló que para ella no hay ningún problema pues tiene confianza en sus proveedores, los cuales son de muchos años, pues este es un negocio que abrió sus puertas en 1921 y siempre han trabajado con productos de calidad, por lo que nunca han tenido ningún problema.



Comentó que el producto fue inmovilizado por dos días, aunque debido a que se atraviesa el fin de semana será seguramente el lunes cuando se retire esa medida.



Indicó que de su parte no hubo problema en mostrar las facturas, pues todo lo tienen en orden, aunque reconoció que una vez saliendo el producto no se sabe si la persona que lo adquirió pueda hacer mal uso de él.



La propietaria invitó a la población a adquirir bebidas únicamente en lugares establecidos para garantizar la calidad del producto.



Cabe mencionar que se cree que este operativo se derivó del rastreo que realizan las autoridades sanitarias para dar con la bebida que causó la muerte de 5 personas y la hospitalización de otras 7 por consumo de alcohol adulterado en el municipio de Rafael Delgado.