Cofre de Perote tuvo su primera nevada, este domingo

Se registró la primera nevada de la temporada invernal en las faldas del Cofre de Perote, durante la madrugada de este domingo.



Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Carlos Gómez Díaz, confirmó la caída de nieve durante la madrugada de este domingo en las faldas, aunque aclaró que fue poca cantidad y sin alcanzar a la comunidad de El Conejo.



“Sí cayó muy poco, pero no es de un espesor grande, fue en las faldas únicamente. Fue muy poco”, precisó.



Asimismo, explicó que no se reportó ninguna afectación, sin embargo, alertó a los turistas a evitar subir al Cofre, debido a que los accesos a la montaña estarán cerrados a partir de este lunes para evitar incidentes.



“El frío se sentía bastante pero no hubo afectación de ninguna índole. Recomendaciones a los turistas que quieran subir, no lo hagan, se cerrará el acceso hasta la población de El Conejo a partir de mañana, por eso les pedimos no subir para no tener ningún incidente”, finalizó.