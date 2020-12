Cohete le destrozó los dedos, ahora pasará el fin de año en hospital de Coatzacoalcos

Un hombre de 30 años, al que un cohete le destruyó 3 dedos, pasará el último día de 2020 en el quirofano del hospital “Valentín Gómez Farías”, de Coatzacoalcos, por la reconstrucción de su mano derecha.



Se trata de Jorge Luis Sánchez, vecino de la colonia Adolfo López Mateos, quien a decir de su madre, la señora Rubicelia Ramírez, estaba quemando cohetes con unos amigos y no le dio tiempo de soltar uno antes de que explotara.



"Estaba con unos amigos quemando cohetes y supuestamente compraron unas chispitas y no sé qué cosa y un cohete que no se ve tan peligroso pero dice que se le acabó rápido la mecha, que no le dio tiempo de tirarlo y le lastimó los dedos, fueron tres dedos, le floreó, de uno dicen que le van a cortar un pedazo y de los otros dicen que se los van a reconstruir y no sé, eso fue lo que me dijo el doctor", mencionó la dama.



El ingreso al hospital fue desde la noche de este miércoles, sin embargo, la cirugía de reconstrucción ocurrió hoy jueves.



"Llegamos anoche y nos han estado atendiendo, hace rato lo metieron a cirugía y estamos esperando a ver en qué condiciones quedará", indicó.



La angustiada madre confirmó que si a su hijo no lo dan de alta hoy mismo, tendrá que pasar Año Nuevo afuera del nosocomio, además lanzó una recomendación.



"Hay que tener cuidado con los cohetes que se compran y ponerle qué tan peligrosos son porque uno piensa que son chispitas y le puede comprar uno a los niños porque se ve que son inofensivas pero en realidad son peligrosos y pues él no pensó que la mecha fuera tan corta y no pudiera tirar el cohete", finalizó.