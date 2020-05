Cohetes no suenan porque no hay obras; albañiles pasan Día de la Cruz en casa

Este 3 de mayo, se celebra el llamado “día de los albañiles” o el Día de la Santa Cruz, fecha significativa para el sector de la construcción.



Aunque en esta celebración era posible escuchar desde temprana hora cohetes, en esta ocasión fueron muy pocos los que sonaron.



Para Iván Rivera Pimentel, arquitecto y constructor que desde hace más de 20 años se dedica a esta área, dijo que no fue posible celebrar con sus trabajadores, pues ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 las obras y proyectos están parados y para salvaguardar la salud de los empleados se tuvo que suspender cualquier festejo.



“No podemos hacer nada ahorita, todo está parado y los que sufren más son los albañiles, porque si nosotros no tenemos trabajo, pues ellos tampoco. Cómo les pagamos, ellos son los que sufren más”.



De igual forma, resaltó que al no tener proyectos a gran escala, muchos buscan la manera de trabajar en construcciones privadas, pero es una cadena, es decir, no hay ingresos y por consiguiente, no es posible dar trabajo.



“No hay trabajo, al menos que se encuentre particulares, pero como están las cosas, si se tiene 2 pesos, es mejor guardarlo. No se puede quedar estático el país, de alguna manera tendrá que ver el gobierno la manera de volver a activar dinero a los municipios”.



Aunado a ello, consideró que para ayuda de todos las autoridades deberán “echarse un volado” y parar por completo los proyectos o empezar a realizar las obras para así dar empleos.



“De qué va a vivir la gente, tienen que empezar a dar trabajo, de dónde se va a mantear tantísima gente”.



Recordó que en otros años, se organizaban festejos para los albañiles y los cohetes eran significado de que en ese lugar, se estaba realizando una obra.



“Estábamos acostumbrados a hacerle comida a los trabajadores. Es una tradición más que una obligación. Mis albañiles están en su casa porque no hay nada de trabajo, y entonces qué les celebramos y en dónde, no hay ningún lugar dónde poner la cruz. Les traía pulque de las vigas, y les compraba chicharrones para celebrar”.



Por su parte, Eduardo Fernández Mayo Peternell, director de Creando y Materializando Realidades, explicó que la pandemia trajo algunas afectaciones, específicamente en el pago a los trabajadores, se detuvieron las compras de materiales y la mano de obra.



“Teníamos aproximadamente una plantilla de 50 personas trabajando y pues a todos nos afectó esta situación. Si ya estamos metiendo el freno para afrontar esta situación, ahora es tiempo de sumar más que de celebrar”.



En este caso, para los festejos del día del albañil Eduardo les compraba pollo y cervezas a sus empleados, donde este hecho era para celebrar los resultados de un proyecto.



Cabe destacar que, el Día del Albañil se relaciona a la Santa Cruz, ya que es una petición que hacen los trabajadores de la construcción a esta para no sufrir accidentes o caídas en el trabajo. Esta tradición es celebrada desde la Conquista.



Una característica de este día, es que trabajadores colocan una cruz de madera en lo alto de la fachada de la construcción, y esta, la suelen adornar con flores, listones o papel china.