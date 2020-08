Coinciden expertos: Reforma de MORENA violará autonomía de Poder Judicial

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende crear una Vicepresidencia en el Consejo de la Judicatura para que cubra las ausencias de la Presidenta y dar atribuciones al Secretario de Acuerdos para que convoque a sesiones, es una intromisión a la autonomía, una violación que vulnera la división de Poderes y un retroceso de 500 años.En esto coincidieron durante el programa Defiende TV, en TeleClic.tv, la magistrada de la Octava Sala en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia, Concepción Flores Saviaga; el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado, Valentín Olmos Alonso, y la catedrática de la Universidad Veracruzana, Esperanza Sandoval Pérez.Respecto a la iniciativa de reforma presentada por el diputado de MORENA, Raymundo Andrade Rivera, que también propone que sólo 3 integrantes del Pleno del Tribunal o 3 del Consejo sean suficientes para la legalidad de sus acuerdos y resoluciones, sin requerirse a la Presidenta, la académica Sandoval Pérez criticó que para ser legislador sólo se requiere saber leer y escribir.Expuso que con lo ocurrido en Baja California, donde el gobernador Jaime Bonilla Valdés apoyado por el Congreso local desapareció el Consejo de la Judicatura para crear una Junta de Administración de Justicia, “tal parece que la tendencia es a desaparecer los Consejos”.Además, dijo que no tiene razón de ser que en el Consejo de la Judicatura de Veracruz haya un consejero “representante” del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo, ya que genera compromisos.Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Juristas, Valentín Olmos, expuso que la iniciativa es un retroceso, sin embargo, “por algo lo están haciendo y ahí está el beneficio de la duda, ¿por qué y para qué?”.Expuso que casi es un hecho que la iniciativa de reforma se aprobará porque la mayoría de los diputados locales son morenistas y ante ello, los demás legisladores no lo pueden combatir.De aprobarse, agregó, se perdería la autonomía del Poder Judicial y por consecuencia la figura de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, sin embargo, les darán el beneficio de la duda.“Si en su momento vemos que las cosas no funcionan, aplicaremos los elementos jurídicos, no podemos permitir que el Ejecutivo y el Legislativo sigan metiendo las manos”.Mientras que la magistrada Concepción Flores Saviaga exigió respeto a la autonomía del Poder Judicial y a la división de Poderes.Asimismo, comentó estar preocupada por los desacuerdos que han surgido entre el Consejo de la Judicatura y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, volviendo a exhibir “Vamos a tratar de darle una solución práctica a este conflicto y exigimos el respeto a la autonomía de nuestro Poder Judicial”.Reiteró que Expuso las ausencias del Presidente del Tribunal están reguladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la Constitución Política de Veracruz:Por una ausencia menor a 10 días el titular del TSJ nombra directamente a un suplente y cuando la ausencia es mayor a 10 días, es el Pleno de Magistrados quien designa a quien habrá de suplirlo.