Coinciden padres de familia en que regreso a clases sea al siguiente ciclo escolar

Padres de familia del municipio de Coatepec externaron no estar de acuerdo en el regreso a clases presenciales que pudiera darse en el mes de mayo, pues sería “muy apresurado”.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave”, Martín Mendiola, indicó que hace falta más información por parte de las autoridades sobre cómo será el proceso para evitar contagios de COVID-19.



"Este miércoles, un grupo de padres tuvimos una reunión, en la que la pregunta fue sobre si estamos de acuerdo o no con un regreso a clases en las próximas semanas, como se ha venido mencionando. La respuesta mayoritaria fue ‘no’. No estamos de acuerdo (en regresar) este ciclo escolar".



"Tenemos muchas dudas acerca de cómo sería el posible regreso, es decir, tendría que haber una reunión con las autoridades educativas y sanitarias para despejar diversas dudas, como el regreso escalonado, cómo se llevarían a cabo las medidas sanitarias para evitar los contagios”, añadió.



Y es que expuso que un regreso en el mes de mayo implicaría un gasto extraordinario en útiles escolares y uniformes, pues a muchos ya no les quedan; además de los recursos que tendrán que desembolsar para las limpiezas e implementos como el gel antibacterial y para la toma de temperatura en escuelas donde (hay) más de mil alumnos.



“Son muchas las razones, algunas mamás expresan que ya no hay uniformes, útiles escolares y regresar en dos o tres semanas para cerrar el ciclo implica un gasto adicional, creemos que sería innecesario y en medio de esta pandemia es más difícil”, dijo.



Asimismo, señaló que mientras unos padres están de acuerdo en la firma de la responsiva, la mayoría no, ya que exigen que esto también se aclare y se abunde por parte de las autoridades.



Aseguró que los padres a través de las asociaciones están dispuestos a colaborar pero insistieron en que es necesario que haya acercamiento por parte de las autoridades de Educación y Salud para despejar dudas.



Por ello, adelantó que los padres coincidieron en un regreso presencial para el siguiente ciclo escolar, siempre y cuando se realice un plan “bien elaborado” y con reuniones de autoridades.



No obstante, en este sentido admitió que existe gran preocupación de los padres de alumnos con alguna enfermedad crónica y que son más vulnerables al virus, pues piden que la autoridad aclare cómo ofrecerá la educación para ellos.



“Otra de las dudas es qué va a pasar con los alumnos con enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad, asma o algo que los hace más vulnerables. Hay quienes se han enfermado de manera grave, hemos visto noticias que ha habido decesos. ¿Para ellos cómo va a ser la educación? Pensamos que se acabarían las clases en línea. Es algo que también nos tienen que responder”, finalizó.