Colaborador de Monreal cumplirá 6 meses preso; no resuelven su amparo

A punto de cumplir seis meses preso, la revisión al amparo concedido a José Manuel “N”, exsecretario técnico del Senado de la República, no se ha resuelto.Entrevistado al respecto, Sergio Gil Rullán, representante estatal de Movimiento Ciudadano (MC) recordó que el acusado de homicidio de Remigio Tovar, excandidato de ese partido, ganó un amparo para dejar sin efecto la vinculación a proceso y por ende la medida cautelar de prisión preventiva.Sin embargo, dijo que pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene pruebas en su contra, apelaron el amparo por la vía de revisión, lo que aún no se ha resuelto.“No tienen ninguna evidencia, no tienen a ningún inculpado, no tienen a ningún autor material. ¿Cómo puede haber autores intelectuales si no hay autores materiales?”, cuestionó.Gil Rullán expuso que es un “capricho” de la Fiscalía el mantener a José Manuel “N” en prisión, pues el agravio en su contra no solo es estar preso por un crimen que no cometió, sino que además se perpetró contra un amigo cercano al detenido.“Un amigo de él, nuestro excandidato y que está a punto de cumplir un año su asesinato sin un culpable real, sin nadie que tenga que rendir cuentas”, criticó.Cabe recordar que el 9 de marzo, el Juez Decimoséptimo de Distrito con sede en esta capital determinó concederle la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso y por ende la prisión preventiva que enfrenta desde diciembre de 2021.Tal concesión lo llevaría eventualmente a quedar en libertad, sin embargo, la Fiscalía General anunció unas horas después que procedería contra la determinación haciendo uso de los recursos legales que la Ley de Amparo supone, en este caso el recurso de revisión.Desde entonces se han interpuesto diversas impugnaciones contra la determinación: la primera de ellas tuvo lugar el 23 de marzo como un recurso de queja.Posteriormente, el 25 de marzo se recibió en el juzgado el escrito signado por la víctima indirecta del homicidio, así como el oficio FGE/FIM/1960/2022, signado por el Fiscal Octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en ambas se interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 9 de marzo.Para el 28 de marzo, se recibieron otros oficios, signados por el Fiscal Decimosegundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, así como el de la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales con un nuevo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 9 de marzo.