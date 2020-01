Colaboran gobierno de México y EU para combatir el tráfico de armas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Alfonso Durazo Montaño, informó que se integró un grupo de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, a fin de sellar las fronteras y combatir el tráfico de armas.



“Estamos trabajando con una coordinación muy estrecha con el gobierno norteamericano en la materia, podría calificarla incluso de excepcional”, sostuvo en rueda de prensa, en el marco de la reunión plenaria de los diputados de MORENA.



Detalló que este grupo ya se desplegó en cinco puntos de la frontera norte, y el objetivo es extenderse, a la brevedad, en 20 puntos, “hasta sellar completamente la frontera con un programa de control en la parte mexicana y una réplica espejo en la parte norteamericana”.



“El grupo de alto nivel, integrado por representantes del gobierno mexicano y norteamericano, tiene el objetivo de dar seguimiento a un programa que ya hemos acordado conjuntamente para sellar las fronteras y reducir el contrabando de armas”, destacó.



Este programa es una de las vertientes fundamentales de la estrategia de seguridad, que permitirá saber cómo las organizaciones criminales obtienen armamento de alto calibre, que los ha dotado de una beligerancia para enfrentar a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.



Puntualizó que hay un despliegue de equipos de revisión no intrusiva para facilitar la detección de armamento en los vehículos que pasan de Estados Unidos a México.



El funcionario federal señaló que para abatir el tráfico de armas también se diseñó un programa de combate a la corrupción, junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de los Órganos Internos de Control, en todas las instancias federales que tienen responsabilidades en la frontera norte.



Guardia Nacional cumple con sus atribuciones en ordenar flujo migratorio



“La Guardia Nacional está cumpliendo la responsabilidad constitucional y legal para la que fue creada”, sostuvo Durazo Montaño al ser cuestionado sobre el papel de este cuerpo de seguridad ante la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera sur del país.



En el artículo 8 de la Ley de la Guardia Nacional se determina la responsabilidad que tiene de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración (INM) para ordenar los flujos migratorios. “Eso es lo que estamos haciendo en la frontera norte y en la frontera sur”, aseveró.



Indicó que no se va a desplegar un mayor número de elementos en la parte sur por la llegada de caravanas migrantes.



El secretario también llamó a la ciudadanía de otros países que planean venir a México en las caravanas, a no acudir a la convocatoria de personas que muchas veces están vinculadas a organizaciones de tráfico de personas.



“Estimamos que más del 80% de los movilizados en tema migratorio están vinculados al tráfico de personas.



“Aquellos interesados en venir a nuestro país serán recibidos con respeto, pero también tenemos la responsabilidad de regular y ordenar los flujos migratorios”, y ordenar su paso por México.