Colapsan drenajes en Poza Rica; gobierno no los desazolvó previo a las lluvias

En el transcurso de este miércoles se han registrado afectaciones por falta de desazolve de drenajes en al menos 3 asentamientos. Los vecinos acusan que el área responsable del servicio por el Gobierno de Poza Rica ha incumplido con estas acciones que deben ser previas a la temporada de lluvias.



Tras una pertinaz lluvia sobre la ciudad, durante la madrugada de este miércoles, los primeros afectados que reportaron anegaciones de calles por azolve de drenajes fueron los vecinos del fraccionamiento La Florida, uno de los asentamientos considerados de alto riesgo por inundaciones ya que se ubica en la ribera del río Cazones.



Las aguas negras y los encharcamientos inundaron las calles Oyamel y Araucarias del fraccionamiento, un vecino dijo a medios de comunicación que durante 21 años han padecido el problema del encharcamiento que dejan las lluvias.



Con sólo una hora de precipitaciones se introdujeron estas aguas al interior de varias viviendas.



Pidió al gobierno morenista de Poza Rica que atiendan los problemas de drenaje con anticipación a la temporada de lluvias, ya que paga impuestos de manera puntual y merecen afectados ser atendidos de igual manera.



“Esto es lo mismo desde hace 21 años que tengo aquí., estamos incomunicados. Nadie ha llegado por Protección Civil y nadie trae un apoyo, nada. Soy una persona vulnerable, tengo 66 años cumplidos, no hay apoyo de nadie y esto son infecciones. Esto ocurre siempre y (del Gobierno de Poza Rica) mandan el vactor para sacar el agua, pedimos que arreglen el drenaje, pero nos dicen que solo los mandan a sacar agua”.



Otro punto de la ciudad que resultó afectado fue para los comerciantes del mercado Poza Rica. Específicamente en el área más antigua, los vendedores se quejaron porque la lluvia dejó encharcamientos y esto ocurre porque desde hace varios años han pedido que se resuelva el problema el drenaje y a la actual administración que encabeza el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo le han solicitado que el personal de Servicios Generales haga lo correspondiente para desazolve, pero no han tenido respuesta.



Esto afecta las condiciones del centro de abasto, además de la pandemia por coronavirus, los usuarios poco acuden y sus ventas han caído al 80 por ciento y con los encharcamientos menos acudirán a comprar.



Finalmente, por la tarde de este día, los vecinos de las calles Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, México y Felipe Ángeles, se quejaron porque desde hace un año una red de drenaje se encuentra a cielo abierto y piden solución del Gobierno de Poza Rica para que se evite un foco de contaminación.



Quieren que les envíen el camión vactor, el cual está bajo la responsabilidad de la dirección municipal de Drenaje y Alcantarillado, ya que hay derrame de aguas negras y con la contingencia por el COVID-19 les preocupa que no se atienda este problema de salud pública.



Los vecinos dijeron estar dispuestos a apoyar al Ayuntamiento con la solución del problema, ya que esta situación ocurre tiempo atrás a la pandemia.



Cabe mencionar que de los integrantes de los comités vecinales de Protección Civil, Gerardo Chávez Medina advirtió que con la pandemia el Gobierno de Poza Rica se concentró a atender la contingencia sanitaria pero se olvidaron del programa anual de limpieza de las redes de drenajes en más de 15 colonias que se localizan en la ribera del río Cazones y que con la temporada de huracanes y lluvias ha sido causa de inundaciones severas y en la historia del municipio, en octubre del 1999, las lluvias atípicas dejaron tragedias, muertes y damnificados, así como pérdidas materiales, por tanto pidió que las autoridades retomaran lo más pronto posible estos servicios municipales que le competen.



Así también hay que recordar que esta administración municipal no cuenta con un especialista en materia de salud y pese a que lo solicitó el regidor comisionado en el ramo, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, y se aprobó por mayoría, hasta el momento no se ha asignado a un responsable en atender problemas de salud pública.