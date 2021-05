Colapso del Metro deja 23 muertos y 79 heridos; “todos los días” se revisaba

Al asegurar que “todos los días” el Metro de la Ciudad de México recibe mantenimiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que hasta la mañana de este martes se tenían registrados 79 heridos —entre mujeres, hombres y menores—, así como 23 defunciones, por el colapso del Metro en la Estación Olivos.



La noche de este lunes cayeron los vagones de un convoy y un tramo del puente que conecta las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del metro, ubicado sobre la avenida Tláhuac.



Tras lo ocurrido, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria informó que ahora se buscara a una empresa para que haga un peritaje externo, negándose a hacer comentario alguno sobre lo ocurrido hasta conocerse las causas.



Y es que a Sheinbaum se le señaló en los cuestionamientos que desde hace tiempo se había denunciado por redes y publicaciones periodísticas las malas condiciones de dicho punto. No obstante, reiteró que esperarán al peritaje.



Sin embargo, reveló que el año pasado hubo una revisión estructural de esta línea, lo que se dará a conocer, pero adelantó que no no arrojó una advertencia de peligro en esta zona.



“Todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento de la línea 12, en distintos lugares. Se hizo una revisión estructural el año pasado que también vamos a dar a conocer".



“¿Exactamente en ese punto?”, se le cuestionó.



“En toda la linea, y creo que no debemos especular, y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo qué pasó, cuáles fueron las causas”, dijo.



Según la Jefa de Gobierno, de haber detectado algún peligro de inmediato se hubiera reportado.



“No, si hubiera habido un hundimiento, se inmediato se reporta como fue hace poco en la línea 9. Pero creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso estos peritajes, y pues pedimos que por el momento esperamos estos peritajes antes de especular qué pasó, y dar en este momento toda la ayuda de las víctimas”, dijo.