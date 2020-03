Un llamado a las autoridades municipales en Orizaba para que se brinde algún apoyo a las y los trabajadores sexuales y las mujeres que trabajaban en bares, hizo el integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Jairo Guarneros Sosa, al señalar que, tras el cierre de sus centros de trabajo, están en doble riesgo por el coronavirus.



Señaló que, al ordenarse el cierre de bares y cantinas, quienes trabajaban ahí perdieron el ingreso diario que tenían y hay quienes han optado por salir a la calle a ofrecer servicios sexuales.



Indicó que estas personas tienen el derecho de hacerlo porque muchas sostienen a sus hijos o familias y de repente se quedaron sin su ingreso, entonces tienen que buscarle para tener al menos qué comer.



Hizo ver que estas personas son muy vulnerables pues no cuentan con un empleo bien remunerado, no tienen seguridad social, entonces no tienen de dónde sobrevivir.



Consideró que incluso es de doble riesgo, pues muchos de los hoteles donde dan sus servicios no cuentan con las medidas de higiene necesarias, a veces ni agua corriente ni jabón les ofrecen pero además está el contacto directo con una persona que no saben si puede padecer la enfermedad.



Mencionó que esto es algo que deberían de considerar las autoridades al momento de tomar algunas medidas, pues hay personas que están en la indefensión, por lo que en casos de emergencia como el que se vive, deberían de ofrecerles algún apoyo, por ejemplo, en ayuda alimentaria para ayudarlas a permanecer en sus casos y no se arriesguen y arriesguen a sus familias.