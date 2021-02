Colectivo confirma hallazgo de un cuerpo en fosa de Ixtaczoquitlán

Durante los trabajos realizados por el equipo multidisciplinario de Servicios Periciales de Xalapa en el municipio de Ixtaczoquitlán se logró recuperar los restos de una persona del sexo masculino, indicó la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.



Explicó que el hallazgo que se hizo en el primer cuadrante previamente marcado fue de un cuerpo completo.



Indicó que aunque se excavó para ver si había más indicios, ya no se encontró nada más; sin embargo, este lunes comenzará a buscarse en alguno de los otros cuadrantes marcados.



Comentó que en esa ocasión se trabajó bien en comparación con el primer día.



“Sabemos que sólo van una vez y no se vuelven a presentar, son los colectivos los que terminamos siempre solos y acabamos el trabajo los mismos de siempre”, señaló.



La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba indicó que se espera avanzar esta semana en los cuadrantes marcados y así ver cuántos cuerpos más se pueden recuperar.



Invitó a las familias que tengan a un familiar desaparecido a que pongan su denuncia, para que también se tomen sus muestras de ADN y los cuerpos que se puedan hallar puedan tener un fin digno y no se queden otra vez en el olvido.