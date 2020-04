Colectivo de Orizaba atiende 5 agresiones diarias contra mujeres durante la pandemia

La violencia contra las mujeres no ha parado durante esta pandemia y de una orientación por día que daban a través de su página, ahora el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli atiende por lo menos cinco diarios, señaló María de la Cruz Jaimes García, directora de esa agrupación.



Indicó que tampoco los feminicidios se han detenido y ejemplo de ello es que en este mes se han registrado al menos 11, como el de la agente municipal de Ixhuatlancillo, Catalina Montalvo, el de una niña de 7 años en Papantla, el de una ex regidora de ese mismo lugar, una mujer en Nogales que murió a manos de su pareja, entre otros.



Lamentablemente, refirió, mientras los casos de violencia no paran, en la Fiscalía parece que hubiera la consigna de no recibir ninguna denuncia de este tipo.



Comentó que en un caso que recibieron se orientó a la mujer para que acudiera a presentar su denuncia y fue en compañía de su abogado, pero por las medidas que toman pasa una sola persona y la otra se tiene que esperar afuera, pero resulta que fue y le dijeron que ya no podía levantarse a denuncia porque tenía un mes, entonces le dijeron que fuera al DIF, cuando se trataba de un caso de violencia física.



Jaimes García criticó esa situación, pues no abona a que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y en cambio sí fomenta que siga la impunidad y que una agresión pueda llegar a la muerte de una mujer.