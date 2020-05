Colectivo gay critica inacción del Gobierno ante crímenes de odio en pandemia

La comunidad LGBT lamentó que por la contingencia sanitaria, este año no puedan salir a las calles a exigir respeto e igualdad a través de la marcha del orgullo gay.



Luis Giovani Pérez, presidente del colectivo Ambientales y Diversidad Sexual de Coatzacoalcos, expuso que pese al encierro y el bajo flujo de gente en las calles, los ataques y crímenes de odio continúan en aumento y hasta el momento las autoridades no hacen nada al respecto.



“La verdad, nosotros sabemos que atravesamos una situación bastante difícil y no es posible que se siga fomentando el odio hacia la comunidad LGBT. Exigimos a las autoridades que ya tomen cartas en el asunto, no es posible que las agresiones continúen, no es posible que las autoridades no hagan nada”, comentó.



Actualmente en el estado se han registrado 11 crímenes de odio, de los cuales tres han sido en el sur de Veracruz, los más recientes en el municipio de Acayucan.



“Lamentablemente Veracruz es uno de los estados más golpeados, al tener al menos en el sur tres crímenes de odio y en el estado en lo que va del año se han registrado desafortunadamente 11 crímenes hacia las personas de la comunidad LGBT”, mencionó.



Recordó que a causas de la pandemia por coronavirus, las marchas del orgullo gay, fueron suspendidas a nivel mundial.