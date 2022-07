Colectivo ha apoyado cerca de 700 mujeres en la interrupción legal del embarazo

Desde que se aprobó la interrupción legal del embarazo, el Colectivo Marea Verde Altas Montañas ha acompañado a alrededor de 700 mujeres que optaron por esa opción, señaló la integrante de esa agrupación, Arlette Cerón.No obstante, puntualizó que esos casos no han sido sólo en la región, ya que el colectivo forma parte de una red que se llama Socorristas Latam que trabaja en toda Latinoamérica.Señaló que aunque en la zona no se han tenido problemas en la atención de las mujeres que solicitan esa opción, sí han sabido que hay otros lugares en donde les niegan la atención.Indicó que les han comentado que cuando llegan a las jurisdicciones les dicen que no es cierto que exista esa ley y que ellos no pueden hacer nada, aunque ahí mismo hay un área para atender la violencia de género y en esos casos el personal es quien ha canalizado a los hospitales regionales a esas mujeres.Respecto a los casos que han acompañado, indicó que en su mayoría han sido de zonas urbanas y en muchos casos el embarazo era producto de una violación, aunque las agraviadas optaron por no denunciar.Mencionó que ellos no cuestionan a las mujeres, simplemente las acompañan.