Colectivo Solecito pide justicia por desaparecidos en Veracruz por redes sociales

Este domingo se conmemora el día mundial de la desaparición forzada por los que integrantes del colectivo solecito de Veracruz realizaron una campaña en redes sociales para exigir justicia y el retorno de sus familiares desaparecidos.Al respecto, Lucía Díaz Genao, vocera de este colectivo, explicó que este año no realizaron una manifestación pública como suelen hacerlo, esto para evitar exponer a los familiares de desparecido a un contagio de COVID-19.“Nosotras respetamos que Veracruz, no está para realizar manifestaciones, nosotras no queremos exponer a las compañeras, lo de menos sería ir, pero expondríamos a la gente y nunca haríamos eso, somos muy responsables. La mama de los desaparecidos tenemos que encontrar a nuestros hijos y esa pandemia es muy peligrosa y no queremos arriesgarla", dijo.Pese a esto, Díaz Genao aclaró que la pandemia no las ha parado y han seguido realizando trámites para agilizar las búsquedas en predios donde se presume hay fosas clandestinas en la ciudad de Veracruz, trabajos que esperan reactivar cuando se los permita la pandemia.Además, pidieron a la ciudadanía sumarse a la petición dirigida para el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de exigirle que la búsqueda de personas desaparecidas en vida y la identificación forense sea una prioridad para su administración.Explicó que dentro de esta petición que se encuentra en la plataformaorganizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se exige la creación de protocolos de investigación y de búsqueda necesarios, para que las Fiscalías Especiales de Desaparición y las Comisiones de Búsqueda se puedan coordinar y actuar de manera inmediata en la búsqueda de personas desaparecidas.Así como la implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas aprobado esta semana y la debida conformación del nuevo Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado en diciembre de 2019, a través de la designación de un grupo coordinador que asegure su funcionamiento.Díaz Genao recordó que a nivel nacional hay más de 40 mil personas desaparecidas, por lo que consideró que este tema debería ser prioritario para el gobierno Federal.