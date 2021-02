Colectivos “botean” buscando fondos y seguir búsqueda de desaparecidos

Este sábado y domingo integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del sur de Veracruz salieron a las calles a botear para recolectar recursos y poder continuar con sus actividades.



La cita fue en el cruce del malecón costero e Independencia y ahí cada que los coches paraban en los semáforos las participantes aprovechaban para pedirle apoyo económico a los conductores.



Lo anterior debido a que dieron a conocer que las autoridades no los apoyan cuando tienen que moverse a escenarios forenses o para hacer lonas y demás artículos para sus búsquedas.



Lenit Orozco, representante del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos explicó que los fondos les sirven además de las difusiones, para seguir con búsquedas en diversos puntos.



"Agendamos búsquedas todo marzo y cuando una persona desaparece las primeras horas son importantes y entonces mandamos a hacer fichas y lonas que ponemos en las calles y nos movemos a los sitios y esto implica gastos económicos, ir a lugares, llevar coches con herramientas, machetes, palas, toldos, agua", mencionó.



La joven se dijo impactada de la indiferencia de la gente que pese a ver el dolor de las familias los ignoran y no donan, pero además, no los escuchan y les suben los cristales.



Explicó que en estas actividades no solo piden dinero, sino que también es bien recibida agua, herramientas de trabajo y artículos en especie que les ayuden a continuar con sus labores de búsqueda.



Este domingo de nueva cuenta saldrán a las calles de Coatzacoalcos para seguir recaudando.



"La poca empatía que hay es increíble, las personas al no estar en esta posición de víctimas no apoyan la causa, nos voltean la cara, no esperen estar de este lado, siéntanse privilegiados de no tener que estar haciendo estas actividades y apoyen. La intención es acercarnos a la gente. La próxima semana haremos un bazar de ropa y si pueden donar pues también nos ayudará ", finalizó.