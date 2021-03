Colectivos de búsqueda exponen quejas en reunión con autoridades

Con los acuerdos de dar continuidad a las fosas de Campo Grande y otros puntos aledaños en la zona, así como agilizar la identificación de restos para hacer la entrega a las familias, se llevó a cabo la reunión entre integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y autoridades.



En la reunión, que duró varias horas, la representante del Colectivo, Araceli Salcedo Jiménez, comentó que se les hizo hincapié en el tema de los cuerpos hallados en Campo Grande, Ixtaczoquitlán, ya que no se los llevaron a Xalapa sino que los dejaron en Orizaba, lo cual no es lo que se les había informado a las familias.



Ante los funcionarios presentes, se comentó que hay fiscales que no hacen las cosas como deberían, conforme a la Ley, sino que victimizan a las personas y hasta las ofenden, además de que en otros casos no se da seguimiento a las carpetas.



Adelantó que se va a levantar queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de varios fiscales e instituciones que no han hecho lo que corresponde en la búsqueda de sus desaparecidos, además de que se dará seguimiento a las quejas que ya hay.



En el caso del predio de Atzacan, se dará seguimiento este miércoles para continuar buscando restos de un cuerpo, ya que hasta el momento sólo se tiene parte de él.



Cabe mencionar que se indicó a las integrantes del Colectivo que se armará un plan de trabajo para las fosas de Campo Grande y por protocolo se presentará a los colectivos del Estado para aprobarlo pero si se niega alguno, entonces se tendrá que rearmar otro plan, a lo cual los familiares de desaparecidos comentaron que a ellas nunca se les ha invitado a participar en esas mesas de trabajo.



También se habló sobre el rezago que hay en varios puntos que han quedado pendientes desde hace varios años.



A la reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Municipal, acudieron la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, el de Servicios Periciales, el Fiscal Regional y el titular de peritos de Córdoba.