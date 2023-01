Colectivos de desaparecidos exigen a Fiscalía reactivar mesas de trabajo

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas piden a Verónica Hernández Giadáns, fiscal general, que se reactiven las mesas de trabajo, mismas que están suspendidas desde hace más de 3 años.Desde el 2019, año en que se suspendieron las mesas de trabajo con los colectivos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga las carpetas de investigación que están abiertas, incluso, muchos expedientes ya se perdieron.María de Jesús López, del Colectivo Unidos por la Paz Veracruz y Victoria Delgadillo Romero del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, coincidieron en señalar que no es justo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como primer acto de Gobierno, se haya comprometido a atender el tema de los miles de desaparecidos en la entidad, ocurridos en la última década, y a la fecha prácticamente los haya dejado en el abandono y no ha cumplido.Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas se manifestaron afuera del Congreso del Estado, en la víspera de la comparecencia de la titular de la FGE.Las entrevistadas manifestaron que son los propios colectivos los que están haciendo las indagaciones y los datos nuevos que encuentran se los entregan a la FGE para que se integren a las carpetas de investigación.