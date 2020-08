Colectivos de personas desaparecidas harán marcha corta este domingo, en Orizaba

El Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba- Córdoba invitó a la población en general a unirse a la caminata corta por sus desaparecidos a realizarse el próximo domingo al mediodía.



En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y con el eslogan "La lucha No termina", este grupo pidió que el 30 de agosto, a las 12:00 horas, la gente se pueda reunir en el atrio de la iglesia de Santa Gertrudis de Orizaba para caminar por la avenida Oriente 6 y concluir su actividad en el Poliforum Mier y Pesado.



Y ante la contingencia que se vive por el COVID-19, se pidió a las personas que desean apoyar y asistir portar cubrebocas, llevar gel antibacterial y guardar sana distancia al menos de 2 metros.



Quienes son parte de este colectivo dijeron que todos los días se preguntan ¿dónde están sus desaparecidos?, por ello es que hacen también un llamado a las autoridades para que se trabaje en este tema.



Dijeron que no importa si quien quiere participar tiene o no un familiar desaparecido, pues la intención es poder unirse en esta situación que afecta a miles de familias en todo el país.