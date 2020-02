Colectivos en búsqueda de desaparecidos ingresan al CERESO de Tantoyuca

Mujeres y hombres que integran la V Brigada Nacional de Búsqueda visitaron la región de Tantoyuca para acudir al Centro de Readaptación Social y otros espacios públicos para recabar información, modificando la ruta de localización de personas que siguen sin ubicarse, hasta por más de 30 años. El encargado de los Derechos Humanos, Atanasio Martínez específico que están dando cobertura a esta V Brigada Nacional de Búsqueda que se realiza en la zona norte.



“Me tocó dar acompañamiento en Tantoyuca, para dar la garantía de parte de las autoridades de gobierno de todos los niveles, que se den las facilidades a esta V Brigada Nacional de Búsqueda; en los espacios públicos y en específico al CERESO, en donde se tuvo un diálogo con los internos para otorgar algún tipo de reconocimiento de cada rostro de los extraviados”, manifestó el comisionado del organismo autónomo.



Por su parte, Tina Garay Cáceres, enlace del eje de búsqueda en vida que se ha integrado a la V Caravana, ha dicho que decenas de familias piden información de sus familiares que han desaparecido y que por años no se han logrado ubicar.



“Hemos tenido difusión en las plazas públicas, nosotros lo que buscamos es la paz, queremos restablecer el tejido social para que toda la gente se pueda unir y sepa que esto que nos pasa, es lo que ocurre en el país, esto le puede pasar a todos; hoy tuvimos oportunidad de acudir al CERESO y obtuvimos información para poder modificar la ruta de búsqueda que ayude a localizar a los nuestros, los han visto en calidad de calle, a la fecha se da este tipo de casos y a varios hemos encontrado en condiciones similares”, argumentó la abanderada de los desaparecidos.



La vocera de las personas vulnerables indicó que han recorrido la zona norte, extendiéndose en algunos puntos estratégicos con el objetivo de tener una guía o rastro para poder encontrar con vida a su ser querido.



“Mi hijo lleva extraviado desde el 2018, él trabajaba en un puesto de comida rápida sobre la calle, el puesto se ubica a tres cuadras de mi casa, el salió a trabajar y ya no retornó; son cosas que uno no puede describir, pero son reales”, ratificó la madre que también se ha visto afectada al encabezar la búsqueda.