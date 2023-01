Colectivos LGBT+ buscan apoyo del Gobierno

El presidente del colectivo Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, en compañía de Yoselin Paulina Rodríguez, coordinadora estatal de La Casa de las Muñecas Tiresias del estado de Veracruz, pidió apoyo del Gobierno para implementar un albergue dirigido a la comunidad LGBT.Ruiz Moreno indicó que se está trabajando en la posibilidad de que se implemente un albergue en el Puerto de Veracruz o en la ciudad de Xalapa, con la finalidad de apoyar a chicas trans puesto que algunas son adultas mayores o con discapacidad, así como jóvenes que son expulsadas de sus hogares y no cuentan con recursos para salir adelante.Reiteró que Orgullo Xalapa estará trabajando con la ayuda del arquitecto Juan de Dios Hinojosa, quien apoyará para que se logre la construcción del establecimiento.Paulina Rodríguez señaló que, a nivel nacional, Casa de las Muñecas Tiresias AC cuenta con tres sitios con refugios, como lo son la Ciudad de México, Morelos y uno más en el estado de México.Por lo cual se buscará que el posible albergue en el Estado de Veracruz tenga también como finalidad albergar a las personas de la comunidad en el proceso de sus cuatro etapas, asimismo se les ayuda a integrarse a la sociedad y disminuir la violencia en contra de las personas transgénero.Rodríguez afirmó que actualmente en Veracruz se encuentran mujeres menores edad que sufren de violencia y llegan a necesitar apoyo de estos espacios.“Aún en familias sigue esa parte del machismo de la misoginia, que hace que las chicas salgan de sus casas a temprana edad y no terminen un estudio que les pueda abrir el camino en la vida y en todo, y es de muy buena utilidad para ellos”, señaló Rodríguez.Ruiz Moreno enfatizó que hasta el momento se han registrado dos crimines de odio este 2023 y no han tenido una respuesta por parte del Gobierno, Derechos Humanos ni la Fiscalía General del Estado, pues señaló que se han centrado más en el tema de los policías.Finalmente, recordó que el día 4 de febrero se llevará a cabo una brigada, la cual ofrecerá estudio de VIH, pruebas de papanicolau, embarazo, cortes de cabello y otros servicios en beneficio de la comunidad.La brigada contará con la participación de varias asociaciones y dará inicio en punto de las 10:00 horas en la Casa de la Cultura del Moral, ubicada atrás de la colonia Revolución.