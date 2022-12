Colectivos quieren regulación de candidatos que busquen representar a comunidad LGBT+

Leonardo Ruiz Moreno, presidente de Orgullo Xalapa, señaló que trabajarán junto con otros colectivos de Veracruz para entablar una negociación para que en próximo periodo electoral haya “buenas elecciones” de candidatos que representen a la comunidad LGBT+.“Para que no se cometa el error que pasó en esta legislatura, donde contamos con un diputade que no ha trabajado, que no ha presentado ninguna iniciativa, no cuenta con el respaldo de los colectivos. Se le ha pedido el favor de algunas reuniones y es la fecha que a Orgullo Xalapa no le ha otorgado una reunión para platicar sobre algunos temas legislativos”, dijo.Explicó que se buscará que el OPLE garantice que tengan cinco años apoyando y perteneciendo a la comunidad, y de esta forma: “que no sea solamente por dedazo”, así como también deben pertenecer a sus organismos; “sabemos que existen Secretarías de Diversidad Sexual de ciertos partidos, pero eso no garantiza que haya una igualdad para nuestras poblaciones que son mal llamadas ‘vulnerables’”, dijo Ruiz.El presidente de Orgullo Xalapa también indicó que esta propuesta se entregará al Congreso del Estado y al diputado Ramón Díaz, pues dijo que ha sido el único que ha apoyado sin pedir algo a cambio.Esta iniciativa, junto con muchas otras, es el producto de la participación de Orgullo Xalapa en la primera cumbre de marchas LGBT a nivel nacional; la Cumbre se realizó en Puebla los días 8 y 9 de diciembre.Además de las ya mencionadas propuestas individuales, de manera colectiva y junto a otros 27 estados y más de 50 organizaciones de marchas LGBT+, se impulsó hacer un frente nacional a favor de los derechos humanos de la comunidad.Con ponencias y mesas de trabajo crearon manifiesto que integra agenda en común con exigencias hacia las autoridades a nivel estatal, federal y municipal.Las exigencias buscan subsanar situaciones de discriminación en sectores que van desde lo educativo hasta salud.Así, se pidieron capacitaciones a servidores públicos sobre los derechos de la población LGBT+, la visualización de la diversidad sexual en libros de texto educativos, llevar a empresas y autoridades cursos de sensibilización, fomentar la inclusión laboral de las personas LGBT+, generar convenios de apoyo para el proceso de transición hormonal, hacer un llamado a la Secretaria de Salud para adquirir vacuna contra viruela símica y que organizaciones civiles accedan a fondos para la respuesta del VIH/SIDA, entre otras.“Hay una deuda histórica en el Estado de Veracruz, se ha aprobado el matrimonio igualitario a través de la corte, más no por el Estado, hay que mencionarlo”, comentó Ruiz Moreno.