Colectivos revelan “advertencias” de fiscales al momento de denunciar desapariciones

La representante del “Colectivo por la Paz Xalapa”, Sara González Rodríguez, señaló que los fiscales en el Estado les han dicho a los familiares de desaparecidos que no denuncien por las consecuencias que pudieran tener después.



"Los mismos fiscales en Veracruz llegan a decir que no pongan las denuncias porque nos puede ir peor. Cuando ya está la denuncia, llegan los familiares a querer preguntar sobre los avances y los ignoran".



Comentó que los representantes de los Colectivos no tienen la necesidad de estar solicitando a la Fiscalía General del Estado (FGE) que muestre los avances de las investigaciones en los casos de desaparecidos, cuando ese debería ser el objetivo principal de las autoridades.



"No tenemos la necesidad de decirle a las autoridades que atiendan a los familiares de los Colectivos, o a cualquier otra persona. ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Por qué los revictimizan cuando su obligación es darles la atención debida?"



Aseveró que esta situación de lentitud por parte de la Fiscalía es algo con lo que concuerdan todos los colectivos de desaparecidos y más cuando tienen muchos años buscando a sus familiares.



"Veracruz es uno de los Estados con más desapariciones en el país y es mentira que las autoridades ya no participan en los secuestros y desapariciones. Seguimos con ese mismo problema y hasta el hecho de sembrar pruebas a familiares, a dirigentes, acabar con ellos y aplicarlos", concluyó.