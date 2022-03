Colegas confrontan a abogados que tomaron Juzgado Sexto de Orizaba

Un par de abogados confrontaron a los litigantes que mantienen tomado el Juzgado Sexto de lo Familiar en Orizaba; aseguraron que estos movimientos les están afectando en sus litigios.Este par indicó que tenían audiencia y ahora tendrá que ser diferida y se siguen atrasando sus juicios, los cuales han avanzado muy lento.Dijeron que aun cuando están de acuerdo con pedir que no se haga el cambio de sede a Nogales, no lo están con la toma del Juzgado y que se detenga la actividad pues hay mucho rezago.Los litigantes que expresaron su molestia acudieron a sus audiencias pero se encontraron con el Juzgado tomado y cerrado, por eso tuvieron que retirarse y deberán esperar hasta que les agenden de nueva cuenta su cita.Los manifestantes dijeron que entienden que el cierre del Juzgado cause molestias pero es necesario luchar para que no sea cambiado de sede a Nogales.