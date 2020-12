Colegio de Abogados de Orizaba cuestiona baja en secuestros reportada por Fiscalía

Integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba rechazaron que el índice de secuestros en la entidad haya disminuido como lo aseguró la fiscal Verónica Hernández Giadáns en una reciente declaración.



Juan Oropeza Flores, secretario de esa asociación civil, señaló que tal parece que los funcionarios viven una realidad que no es la misma de los ciudadanos.



“No sé qué es lo que están viendo los funcionarios, pero nada tiene que ver con la realidad que el pueblo veracruzano está viendo”, mencionó.



Oropeza Flores comentó que en la zona es constante que se sepa de personas que han sido secuestradas, también se han visto muchos asesinatos, a veces hasta de manera diaria.



Por ello, descartó que estén bajando los índices delictivos, por el contrario, en la zona centro no es o que se ve, pero es delicado que los ciudadanos estén viendo cosas que no ven los funcionarios.



Consideró que los asesinatos que se han registrado después de la visita del gobernador, en donde éste anunció que se reforzaría la seguridad y que no se permitiría que los integrantes de los grupos delincuenciales estuvieran actuando de manera impune, son un franco reto al mandatario estatal.



Recordó que al día siguiente de que estuvo el gobernador encabezando las mesas de seguridad en Río Blanco y Nogales se cometieron asesinatos, entonces “cómo pudiéramos traducir esta situación”.



Mencionó que el mismo día en que estuvo el gobernador intentaron matar a un médico veterinario, luego dejaron a una persona colgada en Nogales, y en los mismos municipios en donde estuvo el mandatario, entonces eso es un reto y urge que se haga algo para que la población deje de vivir en zozobra.