Colegio de Economistas advierte panorama “poco alentador” este 2021

El panorama económico en este año no es nada alentador, el 2020 fue complicado este es peor y se refleja en el alza de productos y servicios, señaló el presidente estatal del Colegio de Economistas, Jesús Adán Castillo Durán.



El gas, las gasolinas, el diésel, la energía eléctrica y hasta el pollo se han disparado en precios en el último mes y la incertidumbre es peor al no haber estrategias de gobierno para frenar la inflación.



Castillo Durán detalló que la pandemia por COVID motivó la desaceleración económica, golpeando severamente a todos los sectores aun cuando no hay parámetros oficiales.



Esto afecta también el poder adquisitivo de las familias, de nada sirvió un aumento al salario mínimo pues se pulveriza con el alza en todos los productos y servicios.



Aunado a ello, reconoció que los inversionistas privados están pendientes de lo que el presidente de la República hace, y en este caso los inversionistas extranjeros no están apostando en el país, hay cero inversiones.



"El panorama es bastante complicado, este año es más que el 2020"

La recomendación a la ciudadanía es que no corran riesgos y analicen sus gastos, sus ingresos, cuiden sus tarjetas de crédito y estén pendientes del panorama económico a partir de junio para que no haya riesgo en sus bolsillos.