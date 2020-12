Colegio de Economistas de Veracruz también teme por aumento a salario mínimo

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, consideró que el aumento al salario mínimo afectará a las pequeñas y medianas empresas, las cuales no tienen una productividad del cien por ciento en estos momentos debido a la pandemia.



“No es el momento oportuno porque afectaría a las pequeñas y medianas empresas, porque no están al cien por ciento produciendo, sabemos que éstas generan los empleos en el país y son más de 6 millones de mexicanos a los que se les paga el salario mínimo y al no haber circulación económica, les afectará”, señaló.



Entrevistado, dijo que el cumplimiento de este pago podría provocar el cierre de varias empresas y a su vez, el desempleo de las personas.



“Puede haber quiebra de muchas de ellas al no haber productividad, en este momento están detenidas y aun así tienen que pagar a los trabajadores. Existe una crisis económica por la pandemia y es a ellas a quienes afectará. Puede haber despido de empleados y pueden caer en el empleo informal o incluso un incremento de la delincuencia”, comentó.



Y es que dijo que, aunque es necesario el incremento al salario mínimo, pues México se encuentra por debajo de países como Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras en este aspecto, aseguró que no son los tiempos.



“Es necesario el incremento al salario mínimo, porque estamos dentro de los países que integramos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y México está en el último lugar de esos países con el salario más bajo pero no es el momento de hacerlo”, explicó.