Colegio “La Paz”, en Boca del Río, retrasó retorno a aulas por caso de COVID

Tras suspender el inicio de clases presenciales por un caso confirmado de COVID-19 en el personal de intendencia, el Colegio “La Paz” se prepara para regresar probablemente el próximo lunes.



La subdirectora general del plantel, Blanca Aranda Fuentes, aclaró que fue el pasado fin de semana cuando les informaron de la confirmación de un positivo, por lo cual, debieron retirar a todo el personal del área y tras las pruebas realizadas, sólo fue un caso.



Ante esto, se avisó a los padres de familia que las clases arrancarían a distancia.



Descartó que se haya expuesto a los alumnos porque aún no se presentaban al plantel.



"Se dio aviso oportuno a los padres de familia desde el fin de semana. El aviso del personal lo recibimos, de inmediato nos reunimos y avisamos a los padres de familia, todos estamos en perfectas condiciones, los alumnos no se presentaron, esta notificación la recibimos de nuestro personal previo a iniciar clases, nosotros estábamos anunciando que el día lunes iniciamos clases, al tener conocimiento de este caso, no podemos iniciar".



Después de este caso positivo a COVID-19, todo el personal se ha sometido a pruebas y hasta este viernes, no se ha presentado ningún otro contagio.



Ante ello, se considera que las clases presenciales podrían iniciar la próxima semana.



"En cuanto estemos sin notificación, ya se tienen hoy las confirmaciones de las pruebas, en cuanto no tengamos sospecha se avisa a los padres de familia que iniciamos el proceso de la incorporación de los niños a las escuela, este lunes probablemente".



En el Colegio "La Paz" son 600 alumnos desde preescolar hasta licenciatura pero no todos regresarán presencial, es a consideración de los padres de familia.