Colisión de 2 autobuses deja 30 lesionados, en Veracruz Puerto

Un fuerte accidente vial ocurrió entre dos autobuses, uno del servicio urbano, ruta Norte Sur-Lomas 4, económico 479 y uno de transporte de personal de un sindicato, a la altura de la colonia Formando Hogar, a unos metros del hospital del IMSS, dejando cerca de 30 lesionados, muchos de los cuales no quisieron hospitalización ante el temor por el COVID-19.



Al sitio se trasladaron varias ambulancias de la Cruz Roja, personal de Bomberos Municipales, Transito Municipal, Transporte Público, Policía Estatal y Naval.



Esto se presentó este jueves antes de la seis de la mañana, en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle de Icazo, en la citada colonia de la ciudad de Veracruz.



Los involucrados fueron un autobús del servicio urbano, de la ruta Norte-Sur-Lomas 4, económico 479, que iba a gran velocidad y a decir de los pasajeros pasándose los altos.



La unidad iba por la avenida Cuauhtémoc y al llegar al cruce con la calle de Icazo, presuntamente no prestó atención a la luz roja del semáforo y se aventó sin contar que de la calle referida iba a pasar otro transporte de personal de un sindicato que llevaba varios trabajadores.



Por el brutal golpe, ambas unidades quedaron severamente dañadas a mitad del cruce, derramándose aceite y gasolina. Los pasajeros del urbano salieron como pudieron y se colocaron en el camellón. Algunos sangraban de la cara o la cabeza, presentado otros, dolores en cadera o cuello, raspones y golpes en piernas y brazos.



También los obreros del otro autobús presentaron lesiones, reportándose el percance al teléfono de emergencia del 911.



Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja en varias ambulancias para atender a los pasajeros lesionados.



Las personas con golpes severos fueron movilizadas a clínicas para una rápida atención, el resto de los lesionados no quisieron hospitalización ante el temor por el COVID-19 y otros esperaron pases médicos de los ajustadores de seguros de los autobuses a clínicas privadas para ser revisados.



Mientras tanto, la zona fue acordonada y la circulación fue desviada sobre las citadas calles por Tránsito Municipal, Transporte Público, Policía Estatal, Guardia Nacional y Naval.



Por espacio de casi tres horas, la circulación estuvo interrumpida por los trabajos para remolcar los vehículos y retirar del pavimento aceite y gasolina tirada a la carpeta de rodamiento, para lo cual ocuparon la presencia de los Bomberos Municipales y grúas especializadas para hacer las maniobras.



Los oficiales peritos Tránsito Municipal recabaron la información de las unidades para levantar el parte de accidente y determinar responsabilidades, de lo contrario sería turnado ante la Fiscalía Regional para dirimir las diferencias de ambas partes.