Colisionan por alcance camioneta Jeep y auto Aveo, en Veracruz puerto

A la altura de Paso San Juan, sobre la carretera federal Veracruz Xalapa, ocurrió un percance al colisionar una camioneta, marca Jeep contra un carro, tipo Aveo. La camioneta impactó contra la barda de una casa y un poste de concreto.Esto se dio la tarde de este lunes en la citada carretera federal, aproximadamente en el kilómetro 92 de la localidad Paso San Juan, municipio de Manlio Fabio Altamirano.Los involucrados fueron Eduardo Q., de 30 años de edad, quien circulaba por la carretera a bordo de un carro, marca Chevrolet, tipo Aveo, de color blanco, con placas de Chiapas, con dirección a la ciudad de Veracruz.A la altura de Paso San Juan, el conductor del automóvil rentado disminuyó su velocidad en los vibradores, y fue impactado por alcance por una camioneta marca Jeep tipo Liberty, de color negro, guiado por una mujer.Los afectados manifestaron que al ser colisionados la presunta responsable se quiso dar a la fuga, pero por intentar huir a exceso, derrapó a consecuencia de la grava suelta.Lo anterior género que, en su intento por perderse, la conductora de la camioneta terminó impactándose contra la barda de una vivienda, y un poste de concreto.El fuerte percance arrojó severos daños materiales.Los ocupantes de la Jeep, quisieron darse a la fuga, pero comenzó a incendiarse, bajando su equipaje únicamente.Los elementos de la Guardia Nacional, acudieron y manifestaron no poder intervenir por no estar el incidente dentro de los límites carreteros.Solo brindaron apoyo a los involucrados, acordonando la zona.Se estableció que los ocupantes del vehículo blanco, rentaron el carro para desplazarse en la ciudad.Ellos son de Arizona en los Estados Unidos, y vinieron a visitar a un familiar enfermo.Pese a lo aparatoso, y para fortuna de todos, no hubo reporte de personas lesionadas, sólo la dueña de la casa Ofelia P., de 65 años de edad, quien sufrió crisis nerviosa por el golpe.Los propietarios de la vivienda, y el conductor del Chevrolet, esperaron a que Alicia E., se hiciera cargo de las afectaciones, tanto de la barda del domicilio como del poste propiedad de CFE que quedó a punto de caer.Al punto se trasladaron los elementos de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento, solicitando la presencia de oficiales de Tránsito del Estado.