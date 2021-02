Colisionan tráileres en la autopista Tuxpan-Tampico; uno se incendió

Dos tractocamiones chocaron en la autopista Tuxpan-Tampico, tras lo cual una de las unidades, tipo pipa y cargada con diésel, se incendió, ocasionando el cierre de la vía.



El percance ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 96+700, dentro del municipio de Ozuluama, donde colisionaron un camión International, blanco, modelo 2021, placas 38-AM-6L, propiedad de la empresa Lomelí, y un tracto camión Kenworth, blanco, modelo 2011, placas 331AK5 del Servicio Público Federal, acoplado a dos remolques tipo tolva.



La primera unidad remolcaba de sur a norte dos pipas, con 66 mil litros de diésel, y era conducida por Guillermo Hernández Rivera, de 42 años, con domicilio en Altamira, Tamaulipas, quien dijo proceder de Cardel, Veracruz.



El operador refirió que en su carril había un vehículo detenido, de lo que no se percató a tiempo, por lo que viró e invadió carril contrario para no impactarlo por alcance, pero se topó de frente con el segundo camión.



La segunda unidad procedía sin carga de Altamira e iba con destino a Sayula, Veracruz, conducida por Juan Hernández Cervantes, de 31 años, con domicilio en Úrsulo Galván, Veracruz.



Al impacto una de las tolvas de este camión volcó a un costado de la carretera, mientras que una de las “salchichas” del otro tracto camión comenzó a incendiarse, pero por fortuna no hubo explosión y el fuego fue controlado más tarde tras el arribo de los equipos de emergencia.



Las maniobras de control del incendio y posterior retiro de las unidades provocó el cierre de la vía durante varias horas, reportándose que, a pesar de lo aparatoso del suceso, ninguna personal resultó lesionada o con quemaduras, aunque los daños materiales son cuantiosos.