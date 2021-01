Colocan “Percheros Solidarios” en apoyo a personas vulnerables en temporada invernal

El subdirector de los Centros de Gestión Comunitaria en Xalapa, Jorge Luis Alarcón Contreras, invitó a la población a sumarse a la iniciativa "Perchero Solidario", con el fin de donar prendas invernales para los más vulnerables.



"Esto es para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada de frío, el Ayuntamiento de Xalapa. Convocamos a la población, sabemos que los xalapeños somos muy solidarios. Quien tenga una prenda que ya no utiliza y que esté en buen estado, que la done. O quien tenga la necesidad de tener un abrigo la puede tomar en todos los Centros de Gestión Comunitaria (CGC)".



Alarcón Contreras detalló que se dispuso de un espacio en los 15 CGC, lugares donde las personas pueden depositar o tomar cualquiera de las prendas donadas sin algún tipo de requisito.



Actualmente, se tienen percheros solidarios en las oficinas de la Subdirección de los CGC, ubicadas en la calle Alfaro 5, colonia Centro; los CGC del Fovissste, Bulevar Diamante 192; El Castillo, calle Maestro Delgado Ávila; Tronconal, avenida Reforma; Arroyo Blanco, calle Urano; Plan de Ayala, avenida Ébano, y El Olmo, calle Encino 11.



De acuerdo con el funcionario esta iniciativa estará vigente durante el resto de la temporada invernal y podría volverse permanente, pues siempre existe quien guarda ropa que ya no usa y personas que la requieren.



"Es un intercambio entre la gente confiando entre ellos. Ropa limpia en buen estado, ropa que ya no utilicen que les servirá a quien más lo necesite", refirió.