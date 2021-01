Colonia de Mendoza lleva 10 días sin agua potable, acusan habitantes

Cerca de 2 mil habitantes pertenecientes a la congregación de La Cuesta permanecen desde hace 10 días sin servicio de agua potable. La Comisión de Agua del Estado de Veracruz no ha restablecido el servicio.



El titular de la oficina de la CAEV, Ramón Benítez González, no ha dado respuesta a la demanda de los usuarios pero tampoco ha enviado pipas para suministrar de agua potable, dieron a conocer habitantes de esta demarcación, que amagan con manifestarse.



Representantes de la comunidad señalan que desde el primer día en que faltó el suministro reportaron los hechos al titular de la CAEV, luego al tercer día y después al cumplirse una semana pero hasta el momento nadie les indica cuál fue el problema que se generó para dejar de tener este importante servicio.



Indicaron que son varias ocasiones en que la dependencia los deja sin servicio; sin embargo, en fechas tan importantes como el 24 y el 31 de diciembre la situación se complicó pues no se tuvo el servicio y las familias se vieron en la necesidad de viajar hasta los manantiales para acarrear agua.



Exigieron al titular de la CAEV que así como les suspenden continuamente el servicio, les hagan descuentos en los pagos, porque a lo largo del año son muchas semanas las que quedan sin agua potable, por lo cual espera en próximas horas se les restablezca, o de lo contrario tendrán que manifestarse en la oficina de la CAEV.