Colonia de Potrero Nuevo, en Atoyac, lleva casi 20 días sin electricidad

Al negarse el dirigente obrero Independiente de retirar el amparo federal para que el Ayuntamiento de Atoyac pueda realizar la obra de electrificación en la colonia obrera de Potrero Nuevo, este martes se buscará llevar a cabo una audiencia conciliatoria con ejecutivos del ingenio Central Potrero en el Fiscalía Regional de Córdoba.



El objetivo es que la empresa se humanice y que continúe dando el servicio de energía eléctrica a las más de 100 familias que llevan casi 20 días sin este servicio mientras se define el tema del amparo.



El presidente municipal Óscar Pimentel Ugarte señaló que el dirigente obrero Abel Hernández Rivera se mantiene en total cerrazón de no retirar el amparo que interpuso ante un juez federal, a pesar de que el 80 por ciento de las familias están de acuerdo en que se lleve a cabo la electrificación.



Criticó que esta persona quiera no seguir pagando el servicio y que el ingenio continúe brindando el servicio del que asegura que es apegado a un convenio que existe desde hace muchos años, aunque según la empresa ya venció y que hoy deberán solicitar el suministro ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



El Alcalde expuso que hay enfermos que necesitan de hacerse las diálisis y hemodiálisis y que están pagando las consecuencias por no tener el suministro eléctrico. Agregó que familias se han ido a rentar o vivir con familiares, por lo que consideró que Abel Hernández Rivera “no tiene tantito sentimiento y consideración de lo que están pasando estas familias”.



Explicó que ayer lunes sostuvo una reunión con los dos grupos que representan a los habitantes de esta colonia –unos a favor de la obra de la introducción de energía eléctrica y otros –unos cuantos-, que encabeza Abel Hernández-; y al final acordaron que este martes por la mañana sostendrán una audiencia conciliatoria con ejecutivos de la empresa Central Potrero, y buscar que de forma humanitaria continúen dando el servicio mientras se define el tema del amparo que interpuso Abel Hernández Rivera desde 2018 y que lo amplió en este 2020.



De retirar el amparo, expuso, el Ayuntamiento tiene el presupuesto ya autorizado para realizar la obra y que se llevaría a cabo en el menor tiempo posible para que estas 110 familias regresen a sus viviendas y todo regrese a la normalidad.