Colonia xalapeña sin agua desde hace dos semanas, denuncia lector

Buenos días, estimado medio de comunicación.Me tomo la libertad de expresar mi inconformidad con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Xalapa (CMAS). Desde el día lunes 13 de junio del presente año no se ha contado con el servicio de agua potable en la calle Miguel Barragán de la colonia Marina Nacional, por tal motivo se hizo el llamado a las líneas de atención de dicha dependencia, donde la respuesta fue que había un corte de suministro en la línea principal de la ciudad, por tal motivo varios vecinos de la calle optamos por esperar a que el suministro de agua regresara en los siguientes días. Lo sorprendente del caso fue que en un par de días en otras calles aledañas a la zona existía servicio y se hizo el descubrimiento que no era faltante de suministro, la realidad es que existe una fuga interna del vital líquido en la calle. Hoy martes 28 de junio a las 9:20 P.M. no hay una intervención de alguna brigada de CMAS para arreglar la fuga del suministro de agua, ni mucho menos del restablecimiento del agua potable a los vecinos afectados.Mientras en estos días, el señor alcalde Ricardo Ahued Bardahuil hizo unas declaraciones ofensivas en contra de la ciudadanía xalapeña, al decir que los residentes de este municipio pichicateamos el pago del servicio. Yo le recuerdo al señor Alcalde que la mayoría de la ciudadanía xalapeña paga en tiempo y forma su servicio de agua potable y es por eso que la dependencia CMAS sigue operando. No somos responsables que la dependencia y el municipio no tomen medidas penales con quienes roban agua en la ciudad. Y en este tenor, su servidor personalmente paga el servicio mes con mes, donde se refleja un incremento mensual de 5 a 10 pesos con los pretextos de siempre. No entendemos por qué hay una alza mes con mes en los recibos de los xalapeños cuando empeora y existe deficiencia del servicio de atención a fugas. Llevamos casi 10 días efectivos en donde el agua se desperdicia porque a la fecha ya brota de varias partes de la calle y parece extenderse aún más.Pretextos sobran en CMAS y en el Municipio para dar soluciones y respuestas de las inconformidades de los xalapeños, no llevamos ni un año de administración y existen fuertes quejas en el servicio de agua en la ciudad. No quiero ofender al Alcalde ni mucho menos a la o al titular de CMAS pero a las pruebas nos remitimos, con mucho gusto si me lo solicita este amable medio de comunicación podría otorgarle las capturas del chat de atención de CMAS fechadas desde cuando se han hecho las quejas al igual que por teléfono y las respuestas siempre son las mismas, las cuales no resuelven absolutamente nada, en las últimas llamadas hasta risas de burla no faltaron. Creo que es poco ético que aun así con la necesidad del vital líquido se burlen de una persona de edad avanzada que hace su denuncia por teléfono y que no cuenta con la facilidad de denunciar de manera rápida por las redes sociales como lo hizo su servidor por WhatsApp.Como reflexión, no dudaría que si una de las tiendas “Casa Ahued” se quedara sin agua potable no llegaría a esperar más de 15 días a ser atendido, estoy seguro de que tienen línea directa. Y seguramente la atención por teléfono sería de una manera cordial y amable.Muchas gracias por el espacio www.alcalorpolitico.comQuedo a sus órdenes.Mi nombre es Manuel Alberto Barragán Domínguez, número de reporte 889650.