Colonos de Xalapa se suman a la exigencia de un Plan Nacional Alimentario

Habitantes de colonias populares de Xalapa se sumaron a la protesta nacional, colocando trapos blancos en sus viviendas, para exigir a los gobiernos federal y estatal la implementación de un Plan Nacional Alimentario, a fin de poder subsistir durante el confinamiento por el COVID-19.



A decir de los colonos que viven en situación vulnerable, en esta capital, decidieron sumarse a esta medida, luego del anuncio del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero que dotaría de despensas a las familias que colocarán en sus casas un trapo rojo, sin embargo, los habitantes de las colonias 6 de Junio, en la Reserva el Tronconal, reclaman que el edil xalapeño nunca cumplió su palabra.



Irma Hernández, habitante de esta colonia, dijo que la situación diaria de todos los trabajadores que se han quedado sin ingresos es crítica ya que no tiene como alimentar a sus familias.



“Ahora lo que estamos viendo si es una cuestión delicada ya que le han estado quitando el trabajo a varias personas. En mi caso, mi mamá ya tiene un mes sin trabajar, sinceramente vamos al día; mi esposo es chofer y también trabaja dos días a la semana y no alcanza porque no hay trabajo”.



“Ahora hemos estado poniendo trapos blancos para hacer visible de que necesitamos alguna clase de apoyo, hemos llamado personalmente al alcalde (de Xalapa) para que se ponga en nuestros zapatos, pero nada más no nos hace caso”.



A su vez, la señora Orgalia Flores, de la misma colonia, reprobó la actitud de incumplimiento del presidente municipal a su palabra. “Le pedimos al señor Gobernador una respuesta favorable a la brevedad posible; a las amas de casa nos está afectado demasiado esta situación”.



“No tenemos apoyo ni de los programas sociales, no tenemos nada y la verdad ni trabajo, nos despidieron; yo trabajaba en una casa, pero mi patrón me despidió, no tengo dinero y tengo dos hijos a quienes tengo que alimentar, por eso digo que nos está afectando demasiado toda esta situación”, añadió.



A esta campaña de denuncia también se sumaron vecinos de las colonias de las Humberto Aguirre Cruz, Margarita Morán sección 1 y 2, Unión Antorchista, Fraternidad, así como de la congregación Chiltoyac dentro del municipio de Xalapa, y de la colonia 2 de Marzo en Coatepec.



Por otro lado, se dio a conocer que los trapos blancos aparecieron en diversos pueblos y colonias de los 32 estados de la República, pues la petición de paquetes alimentarios es compartida por millones de familias a nivel nacional y que tienen el firme objetivo de ser escuchados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.